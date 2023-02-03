Определение термина "Баланс движения капиталов"

Баланс движения капиталов

сальдо поступления и оттока капиталов из страны, соотношение экспорта и импорта государственных и частных капиталов и кредитов, в том числе прямые и портфельные капиталовложения, вклады в банках, коммерческие кредиты, специальные операции и др.