Определение термина "Банк инновационный"

Банк инновационный

специализированный банк, основными операциями которого являются операции по кредитованию венчурного капитала, новейших разработок, технического и технологического прогресса. Основные ресурсы банк черпает за счет собственных средств и вкладов клиентов. Кредиты такого банка носят в основном долгосрочный характер.