Определение термина "Банк-корреспондент"

Банк-корреспондент

банк, состоящий в деловых отношениях с другими банками и выполняющий платежи, расчеты, иные операции по их поручению и за их счет на основе корреспондентского договора. Для выполнения поручений банки-корреспонденты открывают специальные корреспондентские счета.