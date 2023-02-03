Определение термина "Банкомат"

Банкомат

один из видов электронных терминальных устройств, соединенных с банковским компьютером, предназначенный для получения клиентом наличных денег со своего счета в банке, наведения справок по счету, выполнения других банковских операций, круг которых зависит от технических возможностей банкомата и программы его работы, заложенной в компьютере. Доступ клиента к пользованию Б. обеспечивается специальной кредитной карточкой, выдаваемой банками. Б. - аппарат для выдачи наличных денег по кредитной карте в пределах лимита, определенного для владельца карты. Устанавливается в крупных магазинах, на вокзалах, на улицах. Выдает деньги при идентификации владельца пластиковой расчетной карты через компьютерную сеть, связанную с расчетным центром банка. Процедура выдачи денег включает также набор с клавиатуры личного идентификационного кода владельца карты, поэтому требует выполнения правил информационной безопасности.