Определение термина "Банковская школа"

Банковская школа

теория эмиссии, согласно которой роль банков состоит в удовлетворении потребности в денежных средствах, причем эмиссия этих денежных средств ограничивается автоматическим действием естественного закона, то есть количеством денег, требующихся для приобретения имеющихся в стране товаров и услуг. Представителями этой школы были А.Смит, Т. Тук и Дж. Фуллартон. Основные принципы банковской школы: эмиссия банкнот связана с нуждами производства и населения в них; банкноты должны быть конвертируемыми; обращение банкнот подчинено саморегуляции, поэтому банк не может выпускать любое количество банкнот.