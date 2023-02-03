Определение термина "Банковская статистика"

Банковская статистика

отрасль социально-экономической статистики, задачи которой — получение информации для характеристики выполняемых банками функций, разработка аналитических материалов для потребностей управления денежно-кредитной системой страны. В Б.С. выделяются следующие объекты: ресурсы банков и их использование; краткосрочный кредит; безналичные расчеты; налично-денежное обращение; сберегательное дело; финансирование и кредитование капитальных вложений; кассовое исполнение государственного бюджета.