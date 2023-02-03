Определение термина "Банковские инвестиции"

Банковские инвестиции

вложения банковских ресурсов на длительный срок в высокодоходные ценные бумаги. К Б.И. обычно относятся вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги. Представляют собой не прямые, а косвенные вложения банковских средств в экономику, т.е. отражают движение фиктивного капитала в форме инвестиционного портфеля банков. При этом достигается рассредоточение вложений и получение дополнительной прибыли.