Определение термина "Банковские ресурсы"

Банковские ресурсы

разновидность, составная часть финансовых ресурсов, включающая собственные и привлеченные средства банков. Собственные средства — акционерный и резервный капитал, а также нераспределенная прибыль. Привлеченные средства -вклады, средства от продажи облигаций и других ценных бумаг. Б.Р. используются для проведения кредитных и других активных операций. Структура Б.Р. зависит от специализации банков (центральные, коммерческие, инвестиционные и др.).