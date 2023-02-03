Определение термина "Банковские резервы"

Банковские резервы

средства коммерческих банков и других кредитных институтов, которые они обязаны хранить в центральном банке в качестве обеспечения некоторых своих операций в соответствии с нормами обязательных резервов. Величина и структура обязательных Б.Р. неодинаковы в различных странах и периодически меняются под влиянием хозяйственной конъюнктуры и с учетом банковской практики.