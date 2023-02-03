Определение термина "Банковский капитал"

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

денежный капитал, привлеченный банком из разных источников, используемый для проведения банковских операций, образующий финансовые ресурсы банка. Собственный капитал банка (равный сумме акционерного и резервного капитала) представляет часть банковского капитала, вложенную владельцами (акционерами) банка.

1) совокупность денежных капиталов, привлеченных в банки и используемых ими для кредитно-расчетных и других операций, т.е. банковские ресурсы; 2) собственный (акционерный и резервный) капитал банков, составляющий меньшую часть банковского капитала.

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