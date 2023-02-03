Определение термина "Бэквардэйшн"

Бэквардэйшн

"(англ. backwardation) — 1) игра ""медведей"" на бирже на понижение; 2) ситуация при заключении товарных фьючерсных контрактов, когда цены на реальный товар выше котировок по фьючерсным контрактам, а цены на товар с ближними сроками поставки выше котировок дальних позиций, так как текущие потребности превышают предвидимые в будущем. Рынок отличается резким колебанием цен. См. также ДЕПОРТ."