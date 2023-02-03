Определение термина "Бенилюкс"

Бенилюкс

таможенный союз Бельгии, Нидерландов, Люксембурга. Образован в 1958 г. с целью отмены внутренних таможенных пошлин, принятия единого внешнего тарифа, координации политики в области косвенного налогообложения и внутренней финансовой политики. Явился прообразом и вдохновителем создания Общего рынка, в который затем вошел как его составная часть. Название образовано по трем первым буквам названия стран союза.