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Определение термина "Бесспорное списание средств"

Бесспорное списание средств -
способ взыскания средств со счета в кредитном учреждении без согласия его владельца. Допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Характерны два основных вида бесспорного списания средств: по распоряжениям взыскателей (например, финансовых органов) и по исполнительным документам арбитража, нотариальных органов, (не оплаченные в срок платежные требования, акцептованные плательщиком, и др., и приравненным к ним документам: платежным требованиям, оплачиваемым в безакцептном порядке и др.). В бесспорном порядке взыскиваются платежи в федеральный бюджет по требованию финансовых органов, взносы по государственному социальному страхованию, в пенсионный фонд, фонд занятости населения, фонд обязательного медицинского страхования.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Бесспорное списание средств -
взыскание средств посредством списания со счета владельца в банке или в другом кредитном учреждении без согласия владельца. Допускается только в случаях, предусмотренных законом. Синоним — бесспорное взыскание.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Бесспорное списание средств: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка