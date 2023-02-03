Определение термина "Бесспорное списание средств"

Бесспорное списание средств

способ взыскания средств со счета в кредитном учреждении без согласия его владельца. Допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Характерны два основных вида бесспорного списания средств: по распоряжениям взыскателей (например, финансовых органов) и по исполнительным документам арбитража, нотариальных органов, (не оплаченные в срок платежные требования, акцептованные плательщиком, и др., и приравненным к ним документам: платежным требованиям, оплачиваемым в безакцептном порядке и др.). В бесспорном порядке взыскиваются платежи в федеральный бюджет по требованию финансовых органов, взносы по государственному социальному страхованию, в пенсионный фонд, фонд занятости населения, фонд обязательного медицинского страхования.