Определение термина "Бибор"

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

"ставка по межбанковским депозитам в иностранной валюте на международном денежном рынке Бахрейна. Устанавливается банками, осуществляющими операции на бахрейнском денежном рынке ""оффшор""."

ставка по межбанковским депозитам в иностранной валюте на международном денежном рынке Бахрейна. Устанавливается банками, осуществляющими операции на бахрейнском денежном рынке <<оффшор>>.

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