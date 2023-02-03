Определение термина "Биржевой бюллетень"

Биржевой бюллетень

периодическое печатное издание с публикацией курсов ценных бумаг на фондовых биржах и биржевых цен на товары на товарных биржах. Выпускается к каждому торговому дню. Содержит информацию о количестве совершенных сделок, ценах, условиях продажи, а также аналитические данные и сведения об объектах, предлагаемых к продаже.