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Определение термина "Бизнес-инкубатор"

Бизнес-инкубатор -
"см. ""ИНКУБАТОРЫ"" НОВЫХ ФИРМ."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Бизнес-инкубатор: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка