Определение термина "Бюджет геллера"

Бюджет геллера

один из наиболее известных бюджетов потребления, используемых в США для оценки стоимости жизни. Представляет бюджет среднестатистической семьи из 4 человек (муж, жена, сын 13 лет, дочь 8 лет), потребляющих типовой набор товаров и услуг, количество и качество которых стандартно, а стоимость исчисляется в рыночных ценах текущего года.