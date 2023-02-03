Определение термина "Благотворители"

Благотворители

лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; безвозмездного выполнения работ, предоставления услуг. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований.