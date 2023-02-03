Определение термина "Брокерские операции"

Брокерские операции

посреднические операции по купле-продаже ценных бумаг или товаров. Подобные сделки совершаются главным образом через брокерские конторы, фирмы или их филиалы. Крупные брокерские формы могут предоставлять кредит покупателям или выступать гарантом при заключении сделки.