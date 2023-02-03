Определение термина "Брокерские ссуды"

Брокерские ссуды

денежные суммы, занимаемые брокерами в банках или у других брокеров для различных целей. Они могут использоваться специалистами (биржевыми маклерами) для финансирования приобретения ценных бумаг, которые они продают или покупают, брокерскими фирмами для финансирования гарантированного размещения новых выпусков ценных бумаг корпораций или муниципалитетов, для помощи в финансировании инвестиций фирмы и для помощи в финансировании приобретения ценных бумаг клиентами, предпочитающими воспользоваться брокерскими кредитами при покупке таких бумаг.