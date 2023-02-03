Определение термина "Цена нетто"

Цена нетто

1) цена после вычета всех скидок; цена, с которой не делается скидка; 2) цена, не включающая расходы по перевозке, страхованию и пр.; 3) для продавца — фактическая выручка от продажи товара за вычетом расходов, понесенных в связи с исполнением сделки, для покупателя — сумма, фактически уплаченная продавцу.