Определение термина "Ценовая эластичность"

Ценовая эластичность

эластичность спроса или предложения по отношению к цене; реакция изменения спроса (предложения) на изменение цены. Различают дуговую Ц.Э., измеряемую как среднюю на луге кривой спроса и предложения, и точечную Ц.Э., измеряемую в точке кривой.