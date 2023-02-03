Определение термина "Черный нал"

Черный нал

понятие, получившее распространение среди российских предпринимателей постперестроечного периода. В широком смысле слова означает наличные деньги, денежную кассу предпринимательской фирмы, не учтенные в официальных документах, в бухгалтерских счетах, отчетных балансах, но используемые в предпринимательских операциях. Черный нал представляет собой невидимую для официальных лиц денежную наличность, находящуюся в обороте, но не подвергающуюся налогообложению, учету и контролю со стороны, не проходящую по банковским счетам. В основном Ч.Н. используется для взаимных расчетов наличными.