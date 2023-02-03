Определение термина "Чистый перелив капитала"

Чистый перелив капитала

разность между реальными финансовыми инвестициями и займами, осуществляемыми, предоставляемыми отдельными лицами и фирмами страны другим странам мира, и инвестициями и займами отдельных лиц и фирм других стран в данной стране, то есть разность между притоком капитала в страну и оттоком из страны.