Определение термина "Цифры не приводятся"

Цифры не приводятся

на бирже: сообщение о том, что информация на тикере о сделках отстает на одну минуту от реальных сделок, совершаемых в операционном зале биржи, после чего на строке тикера печатается, повторяясь, последнее число и десятичные знаки цены до тех пор, пока строка тикера не догонит по времени фактически совершаемые сделки.