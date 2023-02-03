Даю, чтобы и ты мне дал

"формула римского права, устанавливающая одно из отношений между двумя лицами: ""Я даю тебе при том условии, что и ты мне дашь"". Такой девиз применяется активной стороной еще до того, как дело дойдет до договора или сделки. "