Дефицит платежного баланса

"макроэкономический показатель, отражающий ситуацию, при которой суммарные чистые поступления в страну иностранной валюты на текущий счет и счет движения капиталов являются отрицательными. Это может произойти, в частности, при превышении импорта в страну над экспортом из страны, а также вследствие негативной динамики валютного курса, снижения курса национальной валюты. "