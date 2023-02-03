Определение термина "Декувер"

Декувер

"(от франц. découvert — непокрытый) — в договоре страхования: ""ножницы"" в виде разницы между оценкой имущества и страховой суммой. Такая разница остается на риск страхователя. Чаще всего декувер составляет от 10 до 50% страховой оценки. "