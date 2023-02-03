Определение термина "Денежные агрегаты"

Денежные агрегаты

виды денег и денежных средств, отличающиеся друг от друга степенью ликвидности, то есть возможностью быстрого превращения в наличные деньги, показатели структуры денежной массы. В разных странах выделяются Д.А. различного состава, Чаще всего используются агрегаты МО (наличные деньги), Ml (наличные деньги, чеки, вклады до востребования), М2 (наличные деньги, чеки, вклады до востребования и небольшие срочные вклады), МЗ (наличные деньги, чеки, любые вклады), L (наличные деньги, чеки, вклады, ценные бумаги).