Определение термина "Депозит"

Депозит

(лат. depositum — вещь, отданная на хранение) — 1) вклад в банк, денежные средства, временно хранящиеся в банке и принадлежащие другим учреждениям и лицам; 2) ценные бумаги, передаваемые на хранение в кредитные учреждения; 3) взносы в таможенные учреждения в обеспечение оплаты пошлин и сборов; 4) взносы денежных сумм в судебные и административные органы.