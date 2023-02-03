Определение термина "Депрессия"

Депрессия

(лат. depressio — подавление) — здесь: застой в экономике, характеризуемый отсутствием подъема производства и деловой активности, низким спросом на товары и услуги, безработицей. Обычно Д. возникает после и в результате экономического кризиса. Д. после кризиса свидетельствует, что экономический кризис перешел в завершающую фазу и следует ожидать оживления, а затем и подъема экономики.