Определение термина "Дезинтермедиация"

Дезинтермедиация

1) отказ от посредничества банков на рынке ссудных капиталов в пользу непосредственного, прямого выпуска, распространения, продажи ценных бумаг их эмитентами; 2) изъятие клиентами депозитов из банков для помещения в инструменты денежного рынка в период роста процентных ставок; 3) отток части кредитных ресурсов за пределы национальной банковской системы; 4) ситуация, когда финансовые институты не имеют возможности выполнять свои посреднические функции.