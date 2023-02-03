Определение термина "Дифференциация доходов (отлат. differentia — разность)"

Дифференциация доходов (отлат. differentia — разность)

разница в уровне денежных доходов различных слоев и групп населения. Обычно распределение доходов харакгеризуется разностью средних годовых доходов 10%-ной (децильной) группы наиболее низкодоходных граждан и 10 %-ной группы наиболее высокодоходных граждан. Используется также отношение условно максимального и минимального доходов или соотношение между минимальным и максимальным уровнями оплаты труда.