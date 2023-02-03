Определение термина "Дисконтер"

Дисконтер

1) учетный дом — фирма, осуществляющая на внутреннем рынке операции купли-продажи казначейских и обычных векселей; 2) магазин низких цен — магазин, продающий товары по более низким ценам по сравнению с обычными ценами в других торговых точках.