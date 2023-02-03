Дискреционный брокерский счет

"счет, по которому брокеру или банку предоставляется доверенность на совершение операций от имени клиента. Такой счет не предполагает, что брокер уполномочен принимать решения в отношении выбора времени исполнения заказа и его цены, это делает сам клиент. "