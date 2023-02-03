Дискретные величины

(от лат, discretus — прерывистый) в противоположность непрерывным величинам заданные только отдельными значениями. В экономике используются преимущественно именно такие величины, показатели, значения которых фиксируются, измеряются, рассчитываются только на отдельные моменты, через определенные промежутки времени (час, день, неделя, месяц, квартал, год, несколько лет).