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Определение термина "Дискретные величины"

Дискретные величины -
(от лат. discretus — прерывистый) — в противоположность непрерывным величины, заданные только отдельными значениями. В экономике преимущественно используются именно дискретные величины, показатели, значения которых фиксируются, измеряются, рассчитываются только в отдельные моменты, через определенные промежутки времени (час, день, неделя, месяц, квартал, год, несколько лет).

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Дискретные величины -
(от лат, discretus — прерывистый)  в противоположность непрерывным величинам заданные только отдельными значениями. В экономике используются преимущественно именно такие величины, показатели, значения которых фиксируются, измеряются, рассчитываются только на отдельные моменты, через определенные промежутки времени (час, день, неделя, месяц, квартал, год, несколько лет).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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