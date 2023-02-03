Определение термина "Дисквалификация"

Дисквалификация

это административное наказание, при котором человеку запрещается занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на установленный срок. Например, руководителя компании могут дисквалифицировать за нарушение законодательства, и в течение установленного судом времени он не сможет занимать руководящие посты. Такое наказание применяется, чтобы предотвратить повторные нарушения и обеспечить соблюдение законов.