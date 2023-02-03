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Определение термина "Диспетчер"

Диспетчер -
(от англ. dispatcher — экспедитор) — работник, отслеживающий, координирующий, регулирующий с использованием технических средств ход производственного процесса, контролирующий его соответствие заранее намеченному графику выполнения работ, выпуска продукции, движения транспортных средств.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Диспетчер: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка