Определение термина "Дистрибьютор (от англ. distribution — распределение)"

Дистрибьютор (от англ. distribution — распределение)

фирма, предприниматель, осуществляющий оптовую закупку и сбыт товаров определенного вида на региональных рынках. Обычно Д. обладают преимущественным правом и возможностями приобретать и продавать оборудование, технические новинки, программное компьютерное обеспечение. Фирма может иметь собственного Д. по продаже своих товаров за рубежом, где он является на основе заключенного договора ее единственным представителем (генеральный Д.). Одновременно Д. оказывает посреднические маркетинговые услуги продавцам и покупателям, а также услуги по монтажу и наладке оборудования, обучению пользования им. Такие услуги называют дистрибьюторскими.