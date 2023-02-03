Определение термина "Дизажио"

Дизажио

(от итал. disaggio — затруднение) — 1) разница, выраженная в процентах, между номиналом ценной бумаги и ее упавшим рыночным курсом; 2) понижение биржевого курса ценных бумаг в сравнении с их номиналом; 3) отрицательная разница между ценой товара, находящегося в наличии, и ценой по срочной сделке. 4) понижение курса ценных бумаг на иностранных фондовых биржах в сравнении с курсом на национальных биржах. Возможное написание термина — дисажио.