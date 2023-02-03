Определение термина "Догматизм"

метод мышления, опирающийся на догмы, оперирующий неизменными понятиями, формулами без учета конкретных условии, отвергает принцип конкретности истины.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

метод мышления, опирающийся на догмы, оперирующий неизменными понятиями, формулами без учета конкретных условий, отвергает принцип конкретности истины.

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