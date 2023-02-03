Определение термина "Долгосрочная цена безубыточности"

Долгосрочная цена безубыточности

самая низкая с точки зрения долгосрочной перспективы цена, при которой фирма может перейти границу равенства издержек и выручки от продаж (нулевой прибыли). Равна минимуму долгосрочных средних издержек фирмы и совпадает с самой низкой точкой на кривой долгосрочного предложения.