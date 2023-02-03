Определение термина "Допустимый предел колебаний цен"

Допустимый предел колебаний цен

пределы изменения биржевых цен, устанавливаемые для ограничения их колебаний и предотвращения биржевых крахов. Обычно устанавливается на один день или на другой ограниченный срок. При достижении предельных цен торговые операции на бирже воеменно приостанавливаются.