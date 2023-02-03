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Определение термина "Допустимый предел колебаний цен"

Допустимый предел колебаний цен -
пределы изменения биржевых цен, устанавливаемые для ограничения их колебаний и предотвращения биржевых крахов. Обычно устанавливается на один день или на другой ограниченный срок. При достижении предельных цен торговые операции на бирже воеменно приостанавливаются.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Допустимый предел колебаний цен -
пределы изменения биржевых цен, устанавливаемые для ограничения их колебаний и предотвращения биржевых крахов. Обычно устанавливается на один день или на другой ограниченный срок. При достижении предельных цен торговые операции на бирже временно приостанавливаются.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Допустимый предел колебаний цен: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка