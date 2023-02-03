Досадный индекс

индекс цен на мелкие группы товаров, которые резко, в большей степени, чем другие товары, реагируют повышением цен на изменения в состоянии экономики. В связи с этим «досадный» индекс, или индекс цен на «неприятные» группы товаров, выше, чем индекс розничных цен.