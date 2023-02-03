Определение термина "Движимость"

Движимость

имущественные ценности, не связанные непосредственным образом с землей и не прикрепленные к ней (в противоположность недвижимости). Это подвижные, перемещаемые вещи либс те, которые способны передвигаться сами (транспорт, скот), деньги, ценные бумаги, перемещение которых не приводит к существенному изменению их свойств.