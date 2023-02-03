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Определение термина "Двойное налогообложение"

Двойное налогообложение -
1) обложение дважды одного и того же вида дохода, одной и той же его суммы разными налогами. Так, если заработная плата работника облагается подоходным налогом, то дополнительный налог на фонд заработной платы предприятия, в который входит и зарплата работника, приводит к ее двойному налогообложению;
2) применение одновременно двух систем налогообложения, обложение одного и того же дохода идентичным налогом в разных странах. Например, у гражданина, работающего за рубежом, налог на его доход может взиматься в стране его гражданства и за рубежом по месту работы. Для защиты от Д.Н. заключаются межправительственные соглашения, вводятся нормативные акты, законы.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Двойное налогообложение -
1) обложение дважды одного и того же вида дохода, одной и той же его суммы разными налогами. Например, если заработная плата работника облагается подоходным налогом, то дополнительный налог на фонд заработной платы предприятия, в который входит и заработная плата работника, приводит к ее двойному налогообложению; 2) обложение одного и того же дохода идентичным налогом в разных странах. Например, у гражданина, работающего за рубежом, налог на его доход может взиматься в стране его гражданства и за рубежом по месту работы, чего желательно избегать. Для защиты от двойного налогообложения заключаются межправительственные соглашения, вводятся нормативные акты, законы.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Двойное налогообложение: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка