Определение термина "Двойное налогообложение"

Двойное налогообложение

1) обложение дважды одного и того же вида дохода, одной и той же его суммы разными налогами. Так, если заработная плата работника облагается подоходным налогом, то дополнительный налог на фонд заработной платы предприятия, в который входит и зарплата работника, приводит к ее двойному налогообложению;

2) применение одновременно двух систем налогообложения, обложение одного и того же дохода идентичным налогом в разных странах. Например, у гражданина, работающего за рубежом, налог на его доход может взиматься в стране его гражданства и за рубежом по месту работы. Для защиты от Д.Н. заключаются межправительственные соглашения, вводятся нормативные акты, законы.