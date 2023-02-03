Определение термина "Джоббер"

Джоббер

(англ. jobber) — 1) лицо, выполняющее на фондовой бирже операции с ценными бумагами, в противоположность биржевому маклеру — за собственный счет. Не обладает правом выполнять функции брокера и проводить операции непосредственно с клиентами, не являющимися членами биржи; 2) фирма, скупающая у импортера крупные партии товара для быстрой перепродажи.