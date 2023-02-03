Определение термина "Единоличное предприятие"

Единоличное предприятие

предприятие, находящееся в собственности одного лица или одной семьи. При такой форме хозяйствования владелец предприятия, с одной стороны, получает всю прибыль от его деятельности за вычетом налогов, а с другой стороны, принимает на себя весь риск, возмещает все убытки. Обычно единоличными являются небольшие предприятия, занятые мелким бизнесом, фермерские хозяйства.