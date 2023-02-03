Определение термина "Единый административный документ"

Единый административный документ

стандартная форма таможенной декларации, введенная в 1988 г. в странах Европейского сообщества (ЕС). Используется во взаимной торговле всех стран — членов ЕС и в торговле с «третьими странами». Содержит исчерпывающую информацию о товаре, способе его транспортировки, сведения об отправителе и получателе товара, банковские и налоговые данные. Представляет собой набор однотипных деклараций, заполненных в восьми экземплярах.