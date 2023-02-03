Определение термина "Экономический риск"

Экономический риск

возможность потерь вследствие случайного характера результатов принимаемых хозяйственных решений или совершаемых действий. В инвестиционной сфере. Э.Р. — это вероятность возникновения убытков в результате вложения капитала. Когда капитал вкладывается в облигации, не исключена возможность не только неуплаты процентов, но и неполучения назад номинальной стоимости облигаций. При вложении средств, например, в акции, доходы компании могут оказаться столь незначительными, что по итогам финансового года акционеры не получат дивиденды на свои акции и их курс упадет ниже уровня, зафиксированного на момент приобретения этих акций.